Lenovo Yoga Duet 7i et IdeaPad Duet 3i : deux portables hybrides avec clavier Bluetooth détachable

Le fabricant explique que son Yoga Duet 7i est sa première machine de la gamme Yoga à disposer d’un clavier rétroéclairé détachable en Bluetooth 5.0. Ce portable exploite un Core i3, i5 ou i7 de 10e génération, 4 à 16 Go de DDR4, 128 Go à 1 To de stockage et un écran tactile de 13" de 2 160 x 1 350 pixels.

La caméra frontale est compatible Windows Hello. On retrouve aussi du Wi-Fi 6, deux ports USB 3.2 à 5 Gb/s Type-C (dont un est compatible Power Delivery 3.0 et Alt Mode DisplayPort), etc. Tous les détails sont disponibles ici.

Le constructeur présente aussi son portable IdeaPad Duet 3i de 10,3" (1 920 x 1 200 pixels), qui dispose lui aussi d’un clavier Bluetooth 5.0 détachable. La configuration est bien plus légère avec un Pentium N5030 ou un Celeron N4020, 4/8 Go de mémoire, jusqu’à 128 Go de stockage, du Wi-Fi 5, deux USB 3.2 Type-C gen 2 (là encore un des deux en Power Delivery et Alt Mode DisplayPort), etc. La fiche technique se trouve par là.

Le Yoga Duet 7i (ou Yoga Duet 2020 en Chine) sera proposé ce mois-ci à partir de 1 199 euros. L’IdeaPad Duet 3i arrivera en juillet, à partir de 429 euros. Signalons aussi l’arrivée d’une tablette Android Smart Tab M10 FHD Plus de seconde génération, avec Alexa et une station d'accueil à partir de 229 euros.