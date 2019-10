Lecteur d'empreintes des Galaxy S10 et Note10 : le correctif de Samsung disponible

Comme promis, le fabricant déploie une mise à jour pour le lecteur d'empreintes de ses Galaxy 10 et Note10. Bien évidemment, il est recommandé aux clients concernés de l'appliquer.

Le constructeur ne donne par contre aucun détail technique sur la manière dont fonctionne son correctif. Pour rappel, certains étuis et protections d'écran empêchent le lecteur de fonctionner correctement et il est possible de déverrouiller le smartphone avec d'autres doigts.