Le Wide Field Infrared Survey Telescope (WFIRST) s’appelle désormais Nancy Grace Roman

La NASA vient de baptiser officiellement son prochain télescope spatial infrarouge, dont le lancement est prévu aux alentours de 2025. On peut aussi l’appeler le Roman Space Telescope en version « courte ».

Nancy Grace Roman est considérée comme étant la « mère » du célèbre télescope Hubble

« C’est grâce au leadership et à la vision de Nancy Grace Roman que la NASA est devenue une agence pionnière en astrophysique et a lancé Hubble, le télescope spatial le plus puissant et le plus productif au monde », affirme l’administrateur de l’Agence spatiale américaine Jim Bridenstine.