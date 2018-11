Le Wi-Fi public de Starbucks dit adieu au porno

Dès l'an prochain, les clients américains de Starbucks auront davantage de difficultés à regarder des contenus pornographiques sur le Wi-Fi public de l'enseigne.

Des associations, comme Enough is Enough, reprochaient à la société de « garder les portes grandes ouvertes aux délinquants sexuels, leur permettant de voler sous les radars en utilisant ces services Wi-Fi publics pour accéder à de la pédopornographie et d'autres contenus "hardcore" » peut-on lire chez The Verge.

Souvent pointée du doigt outre-Atlantique pour ces motifs, l'entreprise a finalement réagi et mettra en place en 2019 un système bloquant l'accès aux contenus trop explicites, une mesure prise chez McDonalds dès 2016.