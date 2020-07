Le VPN de Mozilla disponible dans certains pays, mais pas pour Linux et macOS

Comme prévu, le service est désormais lancé, pour 4,99 dollars par mois. Seuls quelques pays sont concernés, la France n'en fait pas partie. Une extension est prévue d'ici la fin de l'année.

La fondation met en avant le « sceau » de sérieux et de respect de la vie privée qu'elle apporte à cette fonctionnalité, où les acteurs plus ou moins sérieux se multiplient ces dernières années, finançant sites partenaires et influenceurs pour assurer leur promotion.

Pour le moment, on regrettera surtout que les clients ne soient disponibles que pour Android, iOS et Windows. Linux et macOS ont ainsi été mis de côté.