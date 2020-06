Le VPN de Mozilla deviendra payant dans les semaines à venir

Toujours réservé aux États-Unis pour l’instant, le Firefox Private Network va sortir de sa première phase de test et de rodage pour devenir payant.

Le tarif envisagé est déjà connu : 2,99 dollars par mois. L’extension permettra une activation du service dans trois Firefox en même temps.

« Nous savions […] que nous ne pourrions pas maintenir ce produit gratuit pour toujours. Bien qu’il y ait quelques proxys gratuits disponibles sur le marché, il y a toujours un coût associé à l’infrastructure réseau requise pour un service sécurisé de proxy. Nous pensons que la manière la plus simple et la plus transparente de tenir compte de ces coûts est de fournir le service pour un prix modeste », explique Mozilla.

Une enquêter marketing devra également déterminer si l’extension est actuellement assez attirante pour le grand public, ou encore s’il faut la maintenir séparée du VPN lui-même.