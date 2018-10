Le Thermostat E de Nest débarque en France pour… 219 euros

Le géant du Net propose régulièrement des petits jeux et des animations plus ou moins cachés. Comme l'indique TechCrunch, un jeu d'aventure textuel se cache dans le moteur de recherche. Il a été découvert et publié sur Reddit il y a près de deux semaines.

Pour y accéder, il faut se rendre sur Google.com, sélectionner English puis envoyer la requête « Text Adventure ».

De là, ouvrez la console JavaScript de votre navigateur. Cette dernière vous demande si vous voulez jouer (nous l'avons testé sur Chrome et Firefox). Répondez simplement « yes » pour démarrer la partie.

Vous incarnez le G bleu du logo de la société et cherchez les autres lettres en vous déplaçant grâce aux directions nord, sud, est et ouest. Des commandes permettent de récupérer des objets, les utiliser, accéder à votre inventaire, etc.