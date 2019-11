Le statut de YouTube examiné par la Cour de justice de l’Union européenne

Le réseau dévoile sa nouvelle image de marque dans un court billet de blog. « Nous introduisons un nouveau logo et différencions encore plus la société Facebook de son application Facebook, qui conservera sa propre identité ».

En clair, la société Facebook devient FACEBOOK, mais l'application Facebook (alias le réseau social) reste Facebook, et rien ne change pour les autres services comme Instagram, WhatsApp, Oculus, Portal, Calibra, etc.

Afin de s'adapter au mieux à l'identité de chaque application, le logo FACEBOOK est disponible en plusieurs couleurs : vert, bleu, rouge/orange, etc. Le déploiement se fera progressivement au cours des prochaines semaines et le nouveau logo prendra place dans les applications du géant du Net qui indiquent désormais « From Facebook ».

Comme le note avec une bonne dose d'ironie The Verge, tant le réseau social est la cible de plaintes concernant le respect de la vie privée, « ce nouveau logo résoudra sûrement tous les problèmes de Facebook ».