Le socle interministériel des logiciels libres (SILL) devient un site actualisé en continu, PeerTube y fait son entrée

Il s'agit de la liste des outils recommandés aux administrations « fruit d’une collaboration fructueuse d’agents publics informaticiens, avec l’appui de la direction interministérielle du numérique (DINUM) ».

190 logiciels libres y sont référencés, « 34 de plus qu’en 2019 », 46 encore en observation. Parmi les nouveaux on compte Peertube pour le partage de vidéo et BigBlueButton pour la visioconférence. Mais également Opale, Zimbra, Redis, OpenShot ou RStudio et « des logiciels produits par le secteur public comme VITAM et Archifiltre ou le SDK Géoportail ».

Publié depuis quelques années, sa version 2020 fait « peau neuve ». Elle n'est plus disponible qu'en format PDF, mais aussi dans une version web contenant des statistiques, les deux éditions précédentes, des filtres, un moteur de recherche, etc. Autre nouveauté : chaque logiciel libre recommandé dispose désormais d'une URL propre menant à sa fiche.

Celle-ci contient des liens vers le site, le code source, Comptoir du libre et Framalibre, la dernière version référencée et la licence. Bien entendu, le code source du site est lui-même disponible sur GitHub sous licence EPL 2.0