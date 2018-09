Le Snapdragon 850 pour novembre chez Lenovo, avec le Yoga C630 WOS sous Windows 10

Le fabricant propose désormais une nouvelle mouture bêta de son interface d'administration, disponible pour tous les NAS éligibles au QTS 4.3.4. Par contre, il prévient : « QTS 4.3.5 sera la version finale prise en charge par les séries SS / TS-x79 et TS / TVS-x70 ».

Le premier changement concerne le stockage et la prise en charge des SSD. Vous pouvez maintenant configurer la gestion du RAID pour « réduire l’écriture excessive non désirée afin de maximiser la durée de vie du SSD ». Vient ensuite la restauration à partir de snapshots stockés à distance, la configuration et conversion de volumes flexibles.

Du côté du réseau, l'application Réseau et commutateur virtuel défini est améliorée avec de nouvelles fonctionnalités : « la topologie réseau, le diagramme d’appareil pour identifier les ports physiques, plusieurs DDNS personnalisables, le service NCSI, le chemin statique, le mode commutateur défini par logiciel, la fonction complète IPv6 ainsi que les adresses IP réservées DHCPv4 ».

Un nouveau Centre de notifications unifié est de la partie, avec des notifications possibles par e-mail, SMS, messagerie instantanée et push. Pour renforcer la sécurité, Security Counselor scanne le NAS à la recherche de vulnérabilité et de virus et vous propose des recommandations. Sur le principe, il n'est pas sans rappeler le Conseiller en sécurité introduit par Synology sur le DSM 5.1.

Dans les notes de version, il est indiqué qu'il est possible d'utiliser plusieurs cartes graphiques dans certains NAS et attribuer des ressources GPU à la station de conteneur (QuAI). Le moniteur des ressources indique d'ailleurs le niveau d'utilisation GPU.

Votre NAS est perdu dans les locaux ? Certains modèles peuvent maintenant « jouer de la musique pour aider les utilisateurs à les localiser »… on arrête pas le progrès. Enfin, QNAP annonce la fin du « Wi-Fi ad hoc mode » pour des raisons de sécurité.