Le smartphone Nubia Redmagic 5G (144 Hz) avec ventilateur sera vendu à partir de 579 dollars

Il vise spécifiquement les joueurs, une mode lancée il y a quelque temps et dans laquelle se sont notamment lancés ASUS, Razer et Black Shark (Xiaomi).

Le Redmagic 5G dispose d’un écran de 6,65" (1 080 x 2 340 pixels) avec une dalle AMOLED jusqu’à 144 Hz. Un Snapdragon 865 avec 8/12 Go de mémoire et 128/256 Go de stockage sont de la partie. Le fabricant a ajouté un petit ventilateur capable de grimper jusqu’à… 16 000 tpm (sic) afin de refroidir l’ensemble, sans indiquer le niveau des nuisances sonores.

La 5G, le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.1 sont supportés. La batterie de 4 500 mAh supporte la charge rapide jusqu’à 55 watts (mais un chargeur de 18 watts est livré dans le bundle). Tous les détails sont disponibles sur cette page.

Le smartphone sera disponible à partir du 21 avril à partir de 579 dollars.