Le site de T-Mobile permettait d'obtenir l'adresse et le code PIN de clients mobiles

Le prochain smartphone de la marque sera présenté le 7 juin à New York. En attendant, le fabricant propose une petite vidéo de présentation.

Elle permet de voir le double capteur à l'arrière, le clavier physique avec une nouvelle touche… et pas grand-chose de plus. Pour rappel, le smartphone devrait disposer d'un écran de 4,5 pouces avec un Snapdragon 660 et 6 Go de mémoire vive selon les rumeurs.