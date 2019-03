Le service Xbox Live disponible pour les développeurs sur Android et iOS

Le fabricant explique que son service d'abonnement sera disponible à partir du 2 avril pour les casques Vive et Oculus Rift, ainsi que ceux basés sur la plate-forme Wave de Vive.

Les clients Infinity auront accès à un « catalogue contenant plus de 600 applications et jeux, avec en plus des avantages exclusifs tels que la nouvelle version de l’application Viveport Video ». Il est notamment question « de titres très populaires, tel que Angry Birds VR: Isle of Pigs, dont le lancement mondial coïncide avec sa disponibilité sur la plateforme ».

Les abonnés Viveport actuels (ou ceux souscrivant un abonnement avant le 2 avril) avec 5 jeux par mois garderont leur tarif actuel (9,99 euros par mois) jusqu'à la fin de l'année. Ils passeront ensuite au tarif classique de 14,99 euros par mois, ou 114 euros par an.