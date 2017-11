Le service de cloud gaming Blacknut en bêta ouverte gratuite

Dans un communiqué de presse conjoint et laconique (ici et là), les deux opérateurs (respectivement quatrième et troisième plus importants aux États-Unis) annoncent qu’ils arrêtent les discussions en vue d’une éventuelle fusion.

Les deux sociétés expliquent simplement qu’elles « étaient incapables de trouver des termes mutuellement acceptables », sans plus de détails.

De son côté, Softbank va augmenter sa participation dans Sprint, dont elle détient déjà environ 80 %. Le montant n’est pas précisé, mais le groupe japonais n’a pas l’intention de dépasser les 85 %.