Le SDK PhysX passera à l'open source, la version 4.0 arrive

Comme prévu, cette mission a décollé hier depuis la base de Baïkonour avec trois astronautes à son bord : Anne McClain (NASA), David Saint-Jacques (Canadian Space Agency) et Oleg Konenenko (Roscosmos). Ils sont arrivés à bon port six heures plus tard, et sont ainsi entrés dans la Station spatiale internationale.

Ils rejoignent Serena Auñón-Chancellor (NASA), Alexander Gerst (ESA) et Sergey Prokopyev (Roscosmos). Ils n'étaient que trois depuis plusieurs semaines à cause de l'explosion, juste après son décollage le 12 octobre, de la précédente mission MS-10 (heureusement sans faire de victime). Ils devraient tous les trois rentrer le 20 décembre.

Ce lancement réussi redonne au monde une navette capable d'effectuer des vols habités vers l'ISS. Soyouz est en effet le seul vaisseau capable de réaliser cette opération pour le moment.

Pour rappel, SpaceX prévoit d'effectuer un test de sa capsule Crew Dragon le 7 janvier prochain. Aucun humain ne sera du voyage pour ce premier vol. « Le test en vol fournira de précieuses données à la NASA certifiant le système de transport de l’équipage de SpaceX pour le transport des astronautes à destination et en provenance de la station spatiale », explique l'agence spatiale américaine.