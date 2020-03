Le sabre SOLAARI de LDLC partenaire de la Fédération Française d’Escrime (FFE)

Leur objectif est de renforcer cette pratique pour en faire une discipline sportive à part entière. D'où la création de l'Académie de Sabre Laser (ASL) par la FFE.

En deux ans, on compterait ainsi « 100 clubs et plus de 1000 licenciés en France, dans les DOM-TOM et même à l’étranger puisque des associations américaines et chinoises se sont affiliés à l’ASL ».

Le groupe LDLC en devient équipementier « Premium » pendant 3 ans. SOLAARI doit ainsi devenir « la marque dans sa position de référente française de la discipline du sabre laser ».

En vente uniquement sur la boutique dédiée à ce projet pour le moment, pour 299 et 319 euros selon les cas, ces produits devraient ensuite arriver sur LDLC.com et Materiel.net.

Ils avaient été lancés peu avant le CES 2019 et mis sur le marché un an plus tard.