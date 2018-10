Le reCAPTCHA de Google passe en v3

C’est ce soir, probablement à l’issue de la conférence, qu’Apple diffusera iOS 12.1 pour l’ensemble des appareils compatibles. La firme l’a confirmé dans un communiqué.

On connaît précisément la liste des améliorations : activation du Dual SIM et du contrôle de profondeur dans les photos pour les iPhone X, Xs et Xr, les 70 nouveaux emojis et les appels FaceTime jusqu’à 32 personnes.

Ces derniers sont d’ailleurs détaillés. On apprend par exemple qu’ils ne génèreront pas de sonnerie de type appel, mais l’envoie d’une notification permettant de rejoindre la conversation quand on le souhaite.

FaceTime détectera qui est en train de parler pour mettre sa vignette en avant sur l’interface. La taille variera ensuite au cours de l’appel, selon le degré de participation. Ceux qui se contentent d’écouter auront leur portrait en bas de l’écran, mais n’importe quel utilisateur peut appuyer sur l’un d’eux pour l’afficher en grand.

Ces conversations de groupe, qu’Apple affirme toujours être chiffrées de bout en bout, pourront être lancées depuis liMessage. Si vous avez raté la notification d’appel, vous rendre dans le groupe permettra de rejoindre la conversation en cours.

iOS 12.1 aura évidemment en charge de supporter les nouveaux matériels annoncés ce soir, plus particulièrement l’iPad Pro rénové et sa bordure fine, qui ne sont plus un mystère pour personne.