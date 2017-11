Le Razer Phone avec son écran 120 Hz de 5,7" est disponible en France pour 749,99 euros

Il y a un peu plus d'un mois, la société mettait en ligne une vidéo (avec beaucoup de mise en scène et des actions assez lentes) du combat de deux « mechas » provenant des États-Unis et du Japon.

Depuis, MegaBots indique avoir reçu des propositions d'équipes de robotique souhaitant également combattre. Elle veut donc lancer un « tournoi de robots géants au monde »... et demande pour cela l'aide de la communauté.

Un projet de financement a été mis en ligne sur la plateforme Kickstarter. 950 000 dollars sont visés, un peu plus de 50 000 dollars ayant pour le moment été récoltés. En cas de succès, le combat est prévu pour le quatrième trimestre 2018 à San Francisco, avec l'affrontement de quatre équipes.