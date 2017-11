Alors que Sprint et T-Mobile renoncent à fusionner, Altice et Sprint annoncent la signature d’un accord sur le fixe et le mobile.

La maison mère de SFR deviendra ainsi un opérateur virtuel (Full MVNO) sur le réseau mobile de Sprint (pour la voix et la data), tandis que ce dernier utilisera « le réseau haut débit d’Altice USA pour accélérer la densification de son réseau ».

Le calendrier de mise en place et les détails financiers de l’opération n’ont pas été dévoilés.