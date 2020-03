Le Project Sandcastle fait fonctionner Android sur un iPhone 7

Voilà un projet que l’on n’attendait pas vraiment, mais qui existe néanmoins. Parce que pourquoi pas. Sandcastle est ainsi nommé parce qu’il permet à l’utilisateur de sortir de la sandbox imposée par Apple et de « reprendre possession » du matériel. La bêta n’est pour l’instant réellement compatible (« fonctionnelle ») qu’avec les iPhone 7 et 7+.

Quand on regarde le tableau des fonctions et composants gérés, on ne trouve pas grand-chose. Pas de son, pas de GPU, pas de connexion cellulaire, pas de Bluetooth, pas d’appareil photo, sur aucun des appareils. Sur les iPhone supportés, seule la base fonctionne, avec beaucoup de problèmes pour l’instant : CPU, mémoire flash, USB, écran, multitouch…

La procédure implique le jailbreak Chekra1n et l’utilisation d’un smartphone Android. Le jailbreak s’effectue en effet depuis ce dernier, qui servira également à faire démarrer Android sur l’iPhone. Pour l’instant, le projet a besoin de progresser. Les auteurs parlent de bêta, mais on est davantage au stade de démonstration technique. L’objectif est quand même atteint : la chose est faisable, le système démarre et les interactions utilisateurs sont possibles.

Si le développement continue, on devrait voir le code se fiabiliser avec le temps. Même si la question demeure : qui cela intéressera-t-il vraiment, sorti du cercle des bidouilleurs fascinés par ce parfum d’interdit ? Pour Corellium – car il s’agit bien d’eux – c’est une manière de se réapproprier le matériel.

Rappelons que l’entreprise, spécialisée dans la virtualisation, est sous le coup d’une plainte d’Apple, déposée en juin 2019. Depuis janvier dernier, elle a évolué pour inclure le jailbreak.