Le Project Rome de Microsoft a son SDK 1.0 finalisé

Le groupe explique qu'il s'agit d'un outil « unique en Europe », développé par ses différentes équipes E-commerce. Le parcours d'achat est inversé en proposant « une entrée par l’objet à envoyer et non plus par gammes commerciales ».

Les poids, formes et dimensions de plus de 100 objets sont répertoriés dans 12 grandes familles : courrier/document, lettre de résiliation, bouteille, chaussures, vêtement/accessoire, CD/DVD/jeu vidéo, informatique, high-tech, auto-moto, livres, clés/papiers d’identité et autres.

Si votre envoi concerne un des produits référencés, vous n'avez qu'à préciser les adresses de départ et d'arrivée pour que le site vous propose l'ensemble des offres disponibles dans votre cas, avec la formule recommandée par La Poste.

« Le client a accès au détail de chacune des offres, les tarifs sont expliqués en toute transparence, de façon claire et simple. Le client peut également ajuster s’il le souhaite le poids de son objet, les tarifs sont alors mis à jour automatiquement », ajoute le groupe.

Plusieurs méthodes d'expéditions sont ensuite possibles : « en boîte aux lettres de rue (selon la taille de l’objet à envoyer), en bureau de poste ou directement depuis sa propre boîte aux lettres ».