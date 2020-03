Le prochain James Bond repoussé à novembre 2020 en raison du coronavirus (Covid-19)

Les salons et autres grands événements ne sont pas les seuls à être annulés ou reportés. C'est aussi le cas de nombreux spectacles… et la sortie de films très attendus.

Il y a tout d'abord eu des annonces de mise en pause de certaines productions (comme Mission Impossible VII à Venise), puis de sorties dans les salles sur le territoire chinois. Jusqu'au Mulan live-action de Disney reporté sine die, mais qui semble toujours prévu pour une sortie dans le reste du monde le 27 mars.

Aujourd'hui, on apprend que le prochain James Bond, Mourir peut attendre (No time to die) est retardé partout dans le monde. Attendu pour le 8 avril, le 25e opus de la saga sera finalement diffusé le 25 novembre prochain, dès le 12 novembre au Royaume-Uni.

Le premier d'une longue série ? Nous verrons. Mais avec un premier cas d'infection détecté à Cannes, tous les regards sont désormais sur le Festival qui doit s'y tenir du 14 au 25 mai. Pour le moment, aucune annulation n'est prévue. Il est trop tôt pour prendre une décision, ont répondu les organisateurs à nos confrères de Variety.

On devrait en savoir plus d'ici l'officialisation de la sélection mi-avril.