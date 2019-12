Le président de Kosc saisit l’agence anticorruption pour « conflit d’intérêts à l’Autorité de la Concurrence »

Alors que l’opérateur est en redressement judiciaire et à la recherche d’un repreneur, Yann de Prince a décidé de contre-attaquer.

Dans une lettre ouverte adressée à l’agence française anticorruption, il s‘explique : « J’ai l’honneur de porter à votre connaissance un conflit d’intérêts manifeste et grave, dont les effets, bien qu’ils soient largement plus dommageables à l’ensemble de l’économie de notre pays qu’à moi, m’ont été personnellement extrêmement préjudiciables. Ce conflit d’intérêts concerne le vice-président de l’Autorité de la Concurrence, monsieur Emmanuel Combe ».

Yann de Prince déroule ses arguments: « Comme vous pourrez le constater facilement en consultant les vidéos en ligne dont je vous indique les adresses ci-dessous [voir ce document, ndlr] , monsieur Combe officie très régulièrement en tant « qu’expert » pour le compte de la société BFM, filiale du groupe Altice-SFR que l’Autorité de la Concurrence est conduite à réguler très régulièrement ».

Il continue : « Vous pourrez aussi très facilement vérifier que, aussi surprenant que cela puisse paraître, depuis que monsieur Combe siège au sein du collège de l’Autorité de la Concurrence, il n’a jamais été présent ni n’a jamais pris part à aucune des décisions ayant conduit à une sanction d’Altice. Or, depuis qu’il en est devenu le vice-président, les faveurs accordées à Altice-SFR par l’Autorité de la Concurrence se succèdent »

Pour rappel, Kosc a été débouté par l'Autorité de la concurrence qui avait été saisie pour « s'assurer du respect des engagements pris par Altice France, lors du rachat de SFR, concernant la cession du réseau DSL de Completel » à Kosc.

Un recours a été déposé devant le Conseil d’État en novembre « mais le mal était fait » pour le président de Kosc. Pour rappel, Antoine Fournier – directeur général de la société – nous parlait récemment de la situation de sa société et de ses relations avec Orange et SFR.

Yann de Prince enchaîne : « Plus grave, l’Autorité vient d’annoncer la levée quasi-généralisée de tous les autres engagements d’Altice […] Cette décision, aussi injustifiable que celle qui concernait Kosc, donne un nouveau blanc-seing et offre un avantage exorbitant à Altice dont vous conviendrez probablement pourtant que les différents comportements notoirement connus devraient pourtant encourager les Autorités de régulation à la plus grande vigilance ».

Le président de Kosc conclut en espérant que l'agence française anticorruption « acceptera d’instruire la situation de conflit d’intérêts [qu’il] dénonce par la présente pour prendre toutes les mesures qui s’imposent et réparer ce qui peut encore l’être ».