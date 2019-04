Le Parlement européen préfère le Wi-Fi (ITS-G5) à la 5G pour les voitures connectées

La compagnie de Jeff Bezos va rénover et mettre à jour le banc d'essai 4670 du Marshall Space Flight Center de la NASA à Huntsville (Alabama).

Il servira ensuite pour des tests des moteurs BE-3U et BE-4 de Blue Origin. Pour rappel, ce dernier sera utilisé par la fusée New Glenn et le prochain lanceur Vulcan développé par la coentreprise United Launch Alliance (ULA) créée par Boeing et Lockheed Martin.

« Construit en 1965, le banc d’essai 4670 a servi de base aux essais de propulsion de Saturn V pour le programme Apollo [...] Plus tard, il a été modifié pour permettre de tester le réservoir externe et les moteurs principaux de la navette spatiale », explique la NASA.

Il est inutilisé depuis 1998.