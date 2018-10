Le OnePlus 6T sera vendu dans des pop-up stores le 31 octobre, encore une promesse sur la 5G

L'acteur était pour rappel à l'affiche de la série américaine The Office. Selon Hollywood Reporter, il reviendrait donc sur le petit écran aux côtés de Jennifer Aniston (Friends) et Reese Witherspoon (Big Little Lies, Sexe Intentions, Wild).

Apple aurait commandé deux saisons et vingt épisodes. Steve Carell y incarnerait Mitch Kessler, « un présentateur matinal qui a du mal à conserver sa pertinence dans un paysage médiatique en mutation ».

La production de la série devrait débuter la semaine prochaine à Los Angeles.