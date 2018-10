Le OnePlus 6T officiel : lecteur d'empreintes sous l'écran de 6,41", à partir de 559 euros

Comm prévu, OnePlus tenait hier sa conférence pour présenter son nouveau smartphone 6T. Aucune vraie surprise, car la plupart de ses caractéristiques techniques avaient déjà fuité.

Il dispose donc d'un écran Optic AMOLED de 6,41 pouces (2 280 x 1 080 pixels) recouvert d'une couche de Corning Gorilla 6. Une encoche est présente, mais elle est bien plus petite que sur les autres smartphones : elle ressemble à une goutte d'eau. Un lecteur d'empreintes digitales est évidemment de la partie, mais sous l'écran, comme sur le Vivo X20 Plus UD

Un Snapdragon 845 avec 6/8 Go de mémoire vive et 128/256 Go de stockage sont présents. Deux caméras de 16 Mpixels (Sony IMX 519, avec stabilisateur optique) et 20 Mpixels (Sony IMX 376K) sont installés à l'arrière. Elles sont capables d'enregistrer des vidéos en 1080p à 240 ips et en 720p à 480 fps. En façade, on en retrouve une autre de 16 Mpixels (IMX 371).

Pêle-mêle, nous avons un port USB 2.0 Type-C, de la 4G jusqu'à 1 Gb/s, du Wi-Fi 802.11ac, du Bluetooth 5, du NFC, etc. OxygenOS basé sur Android Pie (9.0) est aux commandes. La batterie de 3 700 mAh est évidemment compatible avec la charge rapide.

Le OnePlus 6T sera proposé en précommande dès aujourd'hui (17h30) pour 559 euros avec 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage, contre 589 euros pour 8/128 Go et 639 euros pour 8/256 Go.Les expéditions débuteront le 6 novembre. En l'absence de prise jack, un adaptateur USB Type-C vers jack est livré dans le bundle.