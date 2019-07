Le noyau Linux 5.2 améliore significativement le support matériel

Dans le canal de développement Canary de Chrome, Google teste une fonction repérée notamment par ZDnet.

Il s’agit d’un bouton Lecture apparaissant à droite de la barre d’adresse quand un onglet joue un média, vidéo ou simple flux audio. Le bouton s’illumine quand une lecture est en cours, même quand on se trouve sur un autre onglet.

Le bouton n’est pas présent par défaut. Il faut se rendre dans les flags de Chrome (chrome://flags) et chercher « Global Media Controls ». Une fois le paramètres actif et Chrome redémarré, le bouton apparaît, grisé quand il ne se passe rien.

Hors de la simple lecture et mise en pause, on peut également avancer ou reculer dans une liste de lecture. The Verge, qui a testé également le bouton, confirme son fonctionnement avec YouTube et Vimeo, Spotify et les pages de podcasts d’Apple. Si plusieurs onglets jouent un son, le contrôle reste attaché au premier ayant diffusé un flux.

On ne sait pas si et quand le bouton sera distribué à l’ensemble des utilisateurs. Google teste régulièrement des apports, mais tous ne remontent pas forcément jusqu’au canal stable. Si ce bouton parvient jusqu’à la bêta, son arrivée ne fera presque plus de doute.