Le nouvel Edge renforce sa protection par défaut contre les traqueurs

Dans Edge rebâti sur une base Chromium, la protection contre le suivi publicitaire se base sur trois niveaux : Basique, Usage normal et Strict. Le deuxième est activé par défaut, bloquant notamment « les dispositifs de suivi des sites que vous n’avez pas visités ».

Les utilisateurs peuvent bien sûr basculer sur Strict s’ils souhaitent bloquer « la majorité des dispositifs de suivi de tous les sites », au risque bien sûr – comme pour Firefox – que certains fonctionnent mal. Le niveau Basique autorise de son côté la plupart des dispositifs de suivi.

Dans un billet de blog, Microsoft annonce avoir amélioré la protection du niveau Usage normal, autrement dit celui que la grande majorité des utilisateurs auront. Selon l’éditeur, le mode bloque « 25 % de traqueurs supplémentaires ».

Le résultat a notamment été obtenu en bloquant l’accès au stockage pour les traqueurs de la catégorie Contenu. Ce niveau de blocage continuera à être observé via la télémétrie et les retours utilisateurs.

Microsoft ajoute que même avec ce renforcement du mode par défaut, le réglage Strict bloquera toujours le plus de traqueurs. Le mode Strict n’est d’ailleurs plus actif par défaut en navigation privée, qui reprend maintenant celui défini par l’utilisateur. L’éditeur évoque une confusion liée à des sites qui ne fonctionnaient parfois plus comme prévu.

Notez que ces améliorations sont spécifiques à Edge 79, soit la version finale prévue le 15 janvier. Dans les canaux Canary et Developer, Edge suit à peu près le même cycle que Chrome – logique – et en est à la version 80.

On ne sait d’ailleurs pas si Microsoft compte rattraper le « retard » après publication de la version finale. Car d’ici là, le cycle sera passé sur la version 81, et il encore presque un mois et demi avant que Edge ne soit officialisé.