Le nouvel Edge en déploiement dans le canal Release Preview de Windows 10

« Edgium » a été lancé le 15 janvier et est depuis disponible à l’installation, essentiellement en mode manuel. Compatible avec Windows 7, 8, 8.1 et 10, macOS et ARM64, il est pour rappel bâti sur les fondations du projet Chromium.

Comme précédemment annoncé, le nouveau navigateur va être déployé peu à peu sur les machines existantes, en remplacement de l’ancien Edge sur Windows 10. Pour se donner un peu de marge, Microsoft va d’abord l’envoyer chez les testeurs.

L’éditeur va diffuser « Edgium » auprès des inscrits au canal Release Preview, qui ne teste les mises à jour que dans leur forme finale, peu de temps avant l’envoi sur Windows Update pour les éditions classiques.

Microsoft collectera les retours et les données télémétriques liées, pour s’assurer que tout va bien et adapter le service client en conséquence.

Ce déploiement ne se fera que sur les éditions Famille et Professionnelle pour les machines non gérées par un service centralisée. En entreprise, elle sera donc bloquée automatiquement par des services comme WSUS, ainsi que sur les moutures Enterprise, Education et Workstation Pro de Windows 10.

Le navigateur sera ensuite diffusé aux versions stables de Windows 10 au cours des mois suivants.