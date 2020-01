Le nouvel Apple Plans déployé aux USA, l’Europe suivra « dans les prochains mois »

L’éditeur explique que l’ensemble de ses utilisateurs aux États-Unis profitent désormais des « nouvelles cartes avec une navigation plus rapide et plus précise, des vues complètes des routes, des bâtiments, des parcs, des aéroports, des centres commerciaux… ».

Le service a été reconstruit à partir de zéro explique Eddy Cue, vice-président d'Apple. Parmi les nouveautés, il y a Look Around avec des photos 3D et haute résolution au niveau de la rue (dans une poignée de villes pour le moment, d’autres arrivent) et Collections pour partager des listes de lieux, comme sur Google Maps.

Les autres fonctionnalités sont détaillées dans ce billet de blog. L’Europe sera la prochaine région à en profiter : le déploiement débutera d'ici quelques mois.