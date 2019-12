Le nouveau Mac Pro et l’écran Pro Display XDR disponibles aujourd’hui à l’achat

La nouvelle bête de course d’Apple pourra être commandée aujourd’hui depuis le site officiel quand celui-ci aura été mis à jour. La commercialisation devrait être effective à 18h, mais les tarifs en euros ne sont pas encore connus, pas plus que les délais de livraisons.

La configuration de base inclut un Xeon W à huit cœurs, épaulé par 32 Go de mémoire, une Radeon 580, mais seulement 256 Go de stockage. La configuration sera vendue 5 999 dollars. Les options permettent d’aller jusqu’à un Xeon 28 cœurs, 1,5 To de mémoire, 8 To de SSD et une Radeon Pro Vega II Duo.

La nouvelle tour avait cependant moins impressionné durant la conférence que l’écran annoncé juste après lui. Le Pro Display XDR, annoncé à 4 999 dollars, présente une dalle IPS de 32 pouces 6K (6 016 x 3 384). Au format 16:9, il affiche une luminosité de 1 000 nits constants, un contraste de 1 000 000:1, une gamme de couleurs P3, une profondeur de 10 bits, le True Tone, un port Thunderbolt 3, trois USB-C, etc.

Bien que ce type d’écran (monitoring) soit très souvent accroché sur un support VESA, on attend maintenant si Apple compte bien vendre le pied annoncé pour… 999 dollars. Même durant une conférence qui enthousiasmait particulièrement l’assistance, l’affichage du prix avait déclenché l’hilarité d’une partie de la salle.