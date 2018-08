Le nouveau Google Fit est là, avec minutes actives et points cardio

Instagram continue de se rapprocher d’une solution de messagerie comme une autre, en plus de sa vocation première qui reste de partager des photos sur un fil.

Depuis environ un mois, les utilisateurs ont pu s’apercevoir dans la zone Instagram Direct (messages privés) que des pastilles vertes apparaissent parfois à côté des personnes. Elles indiquent simplement que la personne est en ligne.

Rien d’extraordinaire dans l’absolu, mais une partie des utilisateurs n’a pas apprécié. Car non seulement le statut est indiqué, mais Instagram précise également à combien de temps remonte la dernière connexion. De quoi renforcer une sensation de « flicage » déjà omniprésente sur les services connectés.

Même si ce statut ne s’affiche que pour les contacts vous suivant et réciproquement, ou ceux avec qui une conversation a déjà été démarrée, une option permet de couper court à la fonction. Dans ce cas, vous ne voyez plus la pastille verte, et les autres ne peuvent plus voir quand vous êtes connecté.

L’ajout s’inscrit dans un mouvement plus général de Facebook, qui veut donner à tous ses outils à peu près les mêmes capacités. Instagram communique donc comme Messenger (on peut même passer des appels vidéo), WhatsApp a intégré des Stories, etc. Au risque d’obtenir à terme une ribambelle d’applications redondantes.