Les amateurs d’aviation pourront profiter de la nouvelle version du jeu de Microsoft dans un peu plus d’un mois. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes : 69,99 euros pour l’édition Standard, 89,99 euros pour la Deluxe et 119,99 euros pour la Premium Deluxe. Les différences sont détaillées ici.

La version Standard sera également incluse dans le Xbox Game Pass pour PC (bêta). Rien n’est précisé concernant les consoles.