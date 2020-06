Le New York Times se retire d’Apple News

Apple avait lancé son offre mensuelle News+ à 9,99 dollars en fanfare. Grands noms de la presse, interface léchée, accès illimité. Mais le New York Times n’en veut plus. Raison principale invoquée, l’impossibilité d’engager réellement le lecteur dans une relation spécifique.

Dans son article dédié, le Times rappelle les propos de son directeur, Mark Thompson : « Nous avons tendance à nous montrer méfiants à l’idée de presque habituer les gens à trouver notre journalisme ailleurs ».

Le Times avoue de lui-même avoir toujours eu des « relations complexes » avec les grandes entreprises technologies. Les relations n’ont fonctionné réellement avec aucune, mais la situation s’est à peu près stabilisée aujourd’hui : Google News renvoie vers le site, Facebook paye le journal pour insérer ses articles et Apple est maintenant renvoyé dans les cordes.

Le journal aborde bien sûr la partie financière. Finalement, le NYT se retrouvait coincé entre les fameux 30 % récupérés par Apple en cas d’abonnement au journal déclenché depuis son application, et Apple News. Cupertino gardant 50 % des paiements mensuels, les journaux et magazines n’ont plus que la moitié à se partager.

Le risque pour Apple est maintenant que la décision du Times fasse tache d’huile.