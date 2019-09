Le navigateur Vivaldi est disponible en bêta sur Android

C'est dans l'air du temps : les constructeurs automobiles proposent de plus en plus de véhicules hybrides mélangeant moteurs thermique et électrique. Ford prévoit ainsi « de lancer huit véhicules électrifiés cette année [et] dix autres véhicules hybrides ou 100% électriques seront révélés d’ici 2024 ».

Le fabricant va également travailler avec des fournisseurs d'énergie « pour installer des bornes de recharge murales domestiques et proposer des tarifs d’énergie qui rendront la recharge plus rapide et plus abordable pour les clients ».

Enfin, Ford annonce une nouvelle application pour terminaux mobiles. Elle permettra aux clients de véhicules Plug-In Hybrid de les localiser, de programmer la navigation et de payer en direct pour la recharge.