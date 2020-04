Le MWC restera à Barcelone jusqu'en 2024 (un an de plus que prévu)

Cela fait maintenant un peu plus d’un mois que la GSMA a annulé le Mobile Word Congress 2020 à cause de la pandémie de Covid-19. Comme nous l’expliquions alors, rendez-vous était donné pour 2021, mais aussi 2022 et 2023 dans la capitale catalane.

La décision n'était pas nouvelle puisqu’il s’agissait d’un accord signé en 2016. Pour rappel, le salon est à Barcelone depuis 2006 (sous le nom MWC depuis 2008), alors qu’il a passé 10 ans à Cannes avant.

Comme pour combler « l’année blanche » de 2020, le contrat avec la ville espagnole a été prolongé d’un an, jusqu’en 2024. Où s’installera ensuite le salon mondial de la téléphonie ? Rien n’est précisé pour le moment.