Depuis son lancement il y a plus d’un an, les clients ne pouvaient pas demander un second boîtier multimédia, mais c’est désormais le cas comme l’indique Univers Freebox.

Dans les options de télévisions de votre compte, deux possibilités sont proposées : le boîtier Player de la Révolution avec lecteur Blu-ray pour 9,99 euros par mois et celui de la Mini 4K avec Android TV à 4,99 euros par mois.

Ils permettent tous deux d'accéder aux services TV de Free sur votre second téléviseur.