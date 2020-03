Le moteur de recherche allemand est connu pour consacrer 80 % de ses bénéfices à des programmes de reforestation, en accord avec d’autres organismes non gouvernementaux. Il y a un an, Ecosia annonçait planter ainsi un arbre par seconde via 21 programmes, et avoir totalisé 50 millions d’arbres replantés.

Dans une annonce publiée hier, la société annonce que son moteur sera officiellement dans Chrome. Le déploiement général est prévu le 17 mars.