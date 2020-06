Le Monde dévoile ses nouvelles offres d'abonnement, en partenariat avec Google

Le journal a mis hier en ligne sa nouvelle grille tarifaire. L'ensemble des offres est détaillé dans les CGV du site, trois offres étant principalement mises en avant.

Elles débutent à 9,99 euros par mois pour un accès à l'ensemble des contenus et des archives, pour un utilisateur. Aucune réduction du volume publicitaire aux abonnés n'est évoquée.

Une offre d'essai d'1 euro pour le premier mois est proposée, trois mois étant offerts… si vous passez par le dispositif Subscribe with Google. Pour rappel, Le Monde avait fait financer en partie un projet nommé Go Beyond Subscription (GBS) par le fonds DNI de Google lors de son dernier « round ».

L'offre papier+numérique est toujours présente, sans ces remises, mais à « 24,99 euros par mois la première année ». Comptez 399 euros par an (comptant ou en 12 prélèvements mensuels) ensuite.

Pour la résiliation, il faut toujours passer par un courrier recommandé avec accusé de réception, un modèle de lettre étant proposé au format PNG (ici pour l'offre numérique, là si vous recevez l'édition papier).