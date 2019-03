Le mode confidentiel de Gmail disponible en bêta pour les clients G Suite

Au printemps 2018, Google lançait un mode confidentiel pour Gmail.

La fonction, conçue pour les utilisateurs de la version web du service ou les applications Android/iOS, permet d’effacer l’email envoyé de la boite du destinataire après un temps prédéfini. Le mode bloque également diverses actions sur les pièces jointes.

Pas loin d’un an après, Google se décide à rendre cette fonction disponible aux clients G Suite, d’abord via une phase bêta. Les administrateurs trouveront l’option dans Apps > G Suite > Settings for Gmail > User settings.

Une fois l’option active, les utilisateurs verront apparaitre en bas de la fenêtre de composition une nouvelle icône de cadenas accompagné d’une horloge. Cliquer dessus activera le mode confidentialité, avec choix immédiat de l’expiration et d’un possible code par SMS pour déverrouiller les pièces jointes.

Google Vault est lui aussi mis à jour pour tenir compte de ce « nouveau » mode.

L’éditeur note quand même que même si la fonction apporte une sécurité supplémentaire et limite l’exposition de données sensibles à des regards illégitimes, la solution n’a rien d’une panacée pour autant. Rien n’empêchera en effet le lecteur de prendre une capture d’écran, ou un malware de récupérer les données.