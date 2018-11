Le MMO chinois Justice va gérer le ray tracing et DLSS de NVIDIA

Alors que l'ISS vient de fêter ses 20 ans, l'astronaute allemand Alexander Gerst (ESA) a visiblement décidé de faire un peu de rangement et a déniché un « trésor » dans un compartiment : un vieux lot de disquettes.

On peut y voir Norton pour Windows 95/98, ainsi que des disquettes estampillées Sergei et Shep. Il pourrait s'agir de données concernant William Shepherd et Sergei K. Krikalev, deux membres de la première expédition à bord de l'ISS.