Le mirroring Android disponible dans la dernière préversion de Windows 10

La dernière préversion de Windows 10 dans le canal rapide (build 18356) apporte une nouveauté promise par Microsoft pour son application Votre téléphone : le mode miroir.

Il permet, depuis l’application présente dans Windows 10, d’afficher une copie conforme de l’écran du smartphone Android. On peut alors le manipuler au clavier et à la souris, mais pas encore en tactile malgré la présence d’un écran compatible.

La fonction est en effet assez limitée pour l’instant. Il faut de plus que le PC utilisé soit compatible avec le mode Peripheral du Bluetooth Low Energy et que vous possédiez un smartphone de la série Galaxy S8 et S9. Les modèles compatibles seront plus nombreux au cours des semaines à venir.

Microsoft donne également une démarche pour savoir si votre PC est compatible :

Clic droit sur le menu Démarrer et Gestionnaire de périphériques

Ouvrir la branche Bluetooth

Double-cliquer sur Adaptateur Bluetooth ou Pilote radio

Se rendre dans l’onglet Détails

Trouver la propriété liée au « rôle Low Energy Peripheral » dans la liste déroulante et la sélectionner

Vérifier si la valeur est True ou False

Il faut bien sûr que la valeur soit sur True pour que le PC soit compatible. Là aussi le fonctionnement devrait se montrer plus souple à l’avenir. Actuellement, pour la gamme Surface, seul le modèle Go est ainsi disponible.