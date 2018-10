Le ministère de l’Éducation nationale publie une circulaire sur l’interdiction des portables

Plus exactement, l'éditeur parle d'une B.E.T.A. (Break-It Early Test Application), mais il s'agit dans les deux cas de tester le jeu et les serveurs, avant son lancement le 14 novembre.

Elle s'ouvrira sur Xbox One le 23 octobre, mais il faudra attendre le 30 octobre pour les PlayStation 4 et les PC. Les serveurs ne seront pas en ligne 24h sur 24, mais durant des périodes définies par l'éditeur « afin de réunir le plus de joueurs possible en même temps ». Les modalités n'ont pas encore été précisées.

Pour participer à la bêta, il faut précommander Fallout 76 (à partir de 69,99 euros). Une foire aux questions a été mise en ligne pour les autres détails.