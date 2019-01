Le Macintosh fête ses 35 ans

Le Macintosh d’Apple a soufflé hier ses 35 bougies. La première machine à porter ce nom a en effet été lancée le 24 janvier 1984, marquant une toute nouvelle ère pour la Pomme.

Le Macintosh fut un succès. Héritier du Lisa, il reprenait notamment les concepts d’interface graphique et de souris appris par Steve Jobs au PARC de Xerox. Il était aussi beaucoup moins onéreux que le Lisa : environ 1 500 dollars contre presque 10 000.

Le Macintosh original sera renommé quelque temps plus tard en Macintosh 128K, en référence à la quantité de RAM embarquée, pour le différencier de la version 512K.

C’est bien cette gamme de machines qui sera renommée plus tard en « Mac », donnant de multiples déclinaisons, dont le Power Mac et le MacBook, jusqu’aux récents Mac Pro et iMac.