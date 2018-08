Le lecteur de cartes bancaires de Square passe au connecteur Lightning

Mi-juillet, Free Mobile proposait une « nouvelle » offre promotionnelle, accessible directement depuis son site : appels, SMS/MMS et 50 Go de data (3 Go en roaming depuis l'Union européenne) pour 8,99 euros par mois, pendant un an. Ensuite, vous passez sur le forfait Free à 19,99 euros par mois.

Comme nous l'avions expliqué, il s'agissait en fait d'importer sur son site les ventes privées… avec un prix multiplié par 9 au passage. La promotion temporaire est renouvelée de semaine en semaine.

L'opérateur vient de modifier légèrement cette offre et propose désormais… 60 Go de data au lieu de 50 Go. Une manière de répondre à Sosh et son forfait 50 Go à 9,99 euros par mois, pendant un an.

Pour rappel, des promotions sont également en place chez B&You et RED by SFR avec 20 Go de 4G pour respectivement 4,99 euros et 5 euros par mois, sans limite de durée dans les deux cas.