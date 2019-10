Le HomePod avait aussi sa mise à jour 13.2, retirée par Apple pour problème

C’est par surprise, mais après plusieurs semaines de rumeurs, qu’Apple a lancé la nouvelle version de ses écouteurs.

Place cette fois à des intra-auriculaires livrés avec des embouts de silicone de trois tailles différentes pour s’insérer dans à peu près toutes les oreilles. Le design a été légèrement remanié pour mieux garantir que les écouteurs resteront en place.

Les AirPods Pro embarquent une annulation active du bruit, présente sous forme de deux micros, l’un tourné vers l'extérieur, l’autre vers l’intérieur. Les écouteurs génèrent alors, 200 fois par seconde, des « antibruits » (dixit Apple) pour annuler en grande partie le bruit extérieur.

Par une pression sur la tige des écouteurs, on pourra activer le mode Transparence, qui laisse passer une partie des sons ambiants pour ne pas être complètement coupé du monde. On rappellera à ce titre les dangers de l’annulation de bruit quand on se déplace en milieu urbain.

Toutes les opérations sont gérées par touchers tactiles sur les côtés de la tige. On garde les gestes classiques pour lecture, pause, morceau suivant et autres. Les pressions longues permettent de basculer entre les modes principaux d’écoute : normal, annulation active et Transparence.

Certifiés IPX4 (résistance à l’eau/sueur), les écouteurs ont la même autonomie annoncée que les AirPods classiques, soit 5 heures. Elle tombe à 4h30 si l’annulation active est enclenchée. Le boitier fournit 24h d’autonomie supplémentaires. Il peut toujours être rechargé par induction ou via son port Lightning. D’ailleurs, un câble Lightning vers USB-C est fourni.

Les AirPods Pro seront en vente demain au tarif de 279 euros, mais on peut déjà les commander en ligne. Les écouteurs classiques restent en vente à 229 euros avec leur boitier de recharge par induction, ou avec le boitier standard pour 179 euros.