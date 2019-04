Le groupe Casino étend son partenariat avec Amazon

Depuis maintenant plus d'un an, Monoprix et Amazon sont partenaires. En septembre dernier, 6 000 produits du premier débarquaient dans les rayons virtuels Prime Now du second. Présenté comme une « réussite », ce partenariat commercial va s'étendre au-delà de la région parisienne.

« Une sélection de produits Monoprix sera mise à disposition des clients Prime Now dans de nouvelles grandes villes françaises d’ici douze mois », sans plus de précisions. La livraison sera toujours gratuite en moins de deux heures pour les clients Prime Now.

D'autres services sont également annoncés. Ainsi, « des consignes Amazon Lockers seront installées dans 1 000 magasins du groupe Casino » d'ici la fin de l'année. Plusieurs enseignes sont concernées : Monoprix, Monop’, les « Casino », Leader Price, Vival et Spar.

Enfin, « les produits de marque Casino seront disponibles sur Amazon » avec « une sélection pouvant aller jusqu’à plusieurs milliers de produits dans différentes gammes : essentiels (Casino), frais, premium (Casino Délices), bio (Casino Bio) et vin (Club des sommeliers) ».