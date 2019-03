Le gouvernement veut faciliter la vente de médicaments sur Internet

En tout cas au début. C’est ce que révèle une documentation de Microsoft sur l’installation des préversions, qui ne sont pas encore là. Elle a été repérée par @WalkingCat.

Il est donc précisé que les « builds Edge Insider ne sont pour l’instant disponibles que sur Windows 10 64 bits ». Conséquence, Windows 7, Windows 8.1 et macOS ne seront pas immédiatement concernés. Il y a d’ailleurs de fortes chances que la version Mac arrive de toute façon encore plus tard.

La fiche, publiée cette nuit, donne surtout une marche à suivre en cas de souci d’installation ou d’autres codes d’erreurs. Il n’y a pas de lien de téléchargement.

On imagine que la première préversion est maintenant proche. L’éditeur est d’ailleurs en retard : il avait évoqué le « début d’année » pour le début des tests.

Signalons au passage que Neowin a révélé récemment quelques captures de ce qui serait l’interface du nouvel Edge, du moins tel qu’il en serait à cette étape du développement.

On remarque une forte ressemblance à Chrome évidemment, mais Microsoft chercherait quand même à préserver un maximum de spécificités, dont une boutique spécifique pour les extensions (mais intégrée et non plus à travers le Store) et le bouton permettant de mettre tous les onglets actifs de côté.

De nombreuses questions restent en suspens, notamment la manière dont les applications disponibles sur le Store devront s’adapter, puisque EdgeHTML finira par disparaître. On se demande également si les spécificités d’Edge pour la lecture vidéo seront préservées. Il est par exemple le seul navigateur à pouvoir afficher Netflix en 1080p.