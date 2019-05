Le gouvernement veut créer un « TripAdvisor » des auto-écoles

Mozilla a publié un site baptisé Firefox EU Elections Toolkit pour apprendre aux néophytes et internautes plus avancés à reconnaître les fake news et, plus globalement, à réfléchir au phénomène de désinformation.

Le site fournit des explications de fond sur certains mécanismes, notamment l’utilisation de campagnes publicitaires opaques pour orienter l’opinion.

Mozilla voulant surtout préparer les internautes en vue des élections européennes, des explications sont fournies sur l’évènement, les institutions et autres, « en utilisant uniquement des sources de confiance ».

Le site recommande également un lot d’extensions « vérifiées », axées sur la recherche indépendante et la construction d’opinions. Par exemple, BotCheck.me permet d’analyser les comportements de comptes Twitter pour y détecter un comportement de bot.

Mozilla profite de sa nouvelle page pour rappeler les bénéfices à utiliser Firefox, notamment sa protection intégrée contre le tracking. Et si celle-ci ne suffit pas pour Facebook, l’éditeur renvoie vers son extension Container pour le réseau social.

Le contenu proposé est globalement loin d’être inintéressant. Mozilla y vante bien sûr ses mérites, mais attire un peu plus l’attention sur un évènement sous haute tension, suite de deux années de réflexions intenses sur le sujet, dans le sillage particulièrement des élections présidentielles américaines de 2016.

Le site est censé être disponible en anglais, allemand et français, mais seules les deux premières langues sont pour l’instant proposées.