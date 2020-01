Le gouvernement lance des « ateliers d’écoute » sur les services publics numériques

En lien avec la Direction interministérielle du numérique (DINUM), le secrétariat d’État au Numérique a annoncé hier que trois « ateliers d’écoute » seraient organisés cette année, au sujet des services publics numériques.

Présentés comme un « dispositif participatif », ces ateliers « donneront la parole à différents publics, notamment aux plus vulnérables (personne en situation de handicap, en situation d’illettrisme, en précarité, éloignées du numérique, etc.). Cela permettra de mieux répondre à tous les enjeux de design et de développement des plateformes tout comme de simplification du langage », explique-t-on à Bercy.

Aucune date ni lieu précis n’a pour l’heure été communiqué. Seul un vague calendrier est disponible :